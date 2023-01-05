برلماني: الصعيد على يستحوذ على النصيب الأكبر من «حياة كريمة»

قال محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في تنمية الصعيد خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، فأصبح الصعيد في بؤرة اهتمام وأولويات الدولة المصرية ليتم وضعه على خريطة التنمية الشاملة.

أضاف "البنا" أن المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة في محافظات الصعيد ستساهم في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة وتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

برلماني: الدولة وضعت الصعيد على خريطة التنمية ويستحوذ على النصيب الأكبر من حياة كريمة

أشار البنا إلى أن محافظات الصعيد أخذت النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث إن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بالمبادرة، ووصلت مشروعات الصرف الصحى المنفذة 97.3%، كما أن نسبة مشروعات الوحدات الصحية المنفذة بلغت 90.2%، وبلغ حجم الفصول والمدارس التى تم إنشاؤها وتطويرها 48.8%، ووصلت مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، والعمل على تنفيذ 247 مشروعا متنوعا بمجال الرى، بالإضافة إلى مشروعات تأهيل ترع بأطوال تبلغ نحو 2470 كيلو مترا بـ 8.60 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وبما يحقق تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

برلماني: الدولة وضعت الصعيد على خريطة التنمية ويستحوذ على النصيب الأكبر من حياة كريمة

وأشاد عضو مجلس النواب بالمشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محافظة سوهاج اليوم الخميس، وزيارته لقرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج وهي واحدة من القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحولتها من قرية عادية إلى قرية نموذجية، من خلال 18 مشروعا خدميا في كافة القطاعات .