الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى: تكريم الرئيس للشيخ الراحل طنطاوى اعتراف بجهد هذا الرجل

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشيخ الأزهر السابق الراحل محمد سيد طنطاوي, بمثابة الاعتراف بجهد هذا الرجل في الدعوة الإسلامية والحوار الديني.

ثوابت الدين الإسلامي 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشيخ محمد سيد طنطاوي تحمل الكثير والكثير في حياته من أجل التأكيد على ثوابت الدين الإسلامي وإنارة العقول بالمفاهيم الدينية الصحيحة.

تكريم رموز الدولة

وفي السياق ذاته، أشار الشيخ رمضان عبدالرازق، دكتوراه الفقه المقارن جامعة الأزهر، إلى أن الرئيس السيسي يهتم بأدق التفاصيل في كافة القطاعات، كما أنه حريص على تكريم جميع رموز الدولة الذين سعوا إلى تقدم الوطن والدين، ولهذا تكريم الراحل محمد سيد طنطاوي اليوم على يد الرئيس السيسي بمثابة تكريم لجميع رجال الدين في الدولة.

خالد الجندي تكريم الرئيس السيسي لعلهم يفقهون دي ام سي

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