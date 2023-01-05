استمرار الحملات التموينية على الأسواق ومحافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

واصلت الوحدات المحلية بمراكز مدن محافظة كفر الشيخ، شن حملاتها التموينية على الأسواق، اليوم الخميس، على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، ووضع الأسعار في أماكن معلنة.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على المحال والمنشآت التجارية بنطاق مركز بيلا، وتم مراجعة التراخيص ووضع الأسعار على السلع ومدي توافر اشتراطات التخزين السليمة بالمحال والمنشآت، كما جرى توعية أصحاب المحلات التجارية بأهمية الإعلان عن الأسعار، وتوضيح العواقب عن عدم إعلان قائمة بأسعار كافة السلع الغذائية والالتزام بها، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر متنوعة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق والمحال الجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، منه محضر صحة، ومحضرين عدم الاعلان عن الاسعار، و5 محاضر تموين، و3 محاضر متنوعة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منه 3 محاضر بيئة، و3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية على المحال والأسواق بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، مؤكدا على الإعلان عن الأسعار وضعها في أماكن واضحة.

أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية .

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية ، مؤكدا على التأكيد بإلزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب.