الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار الحملات التموينية على الأسواق ومحافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز مدن محافظة كفر الشيخ، شن حملاتها التموينية على الأسواق، اليوم الخميس، على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، ووضع الأسعار في أماكن معلنة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على المحال والمنشآت التجارية بنطاق مركز بيلا، وتم مراجعة التراخيص ووضع الأسعار على السلع ومدي توافر اشتراطات التخزين السليمة بالمحال والمنشآت، كما جرى توعية أصحاب المحلات التجارية بأهمية الإعلان عن الأسعار، وتوضيح العواقب عن عدم إعلان قائمة بأسعار كافة السلع الغذائية والالتزام بها، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر متنوعة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق والمحال الجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، منه محضر صحة، ومحضرين عدم الاعلان عن الاسعار، و5 محاضر تموين، و3 محاضر متنوعة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منه 3 محاضر بيئة، و3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية على المحال والأسواق  بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، مؤكدا على الإعلان عن الأسعار وضعها في أماكن واضحة.

أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية .
وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية ، مؤكدا على التأكيد بإلزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب.

بيلا تموين سلع أسعار كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنشاء مجمعات صناعية وسكنية بالمناطق غير الزراعية

مواطنو «أم دومة» بسوهاج: شعرنا بوجودنا مع «رب الأسرة» خلال تناولنا الإفطار مع الرئيس

الرئيس السيسى: 102 مليار جنيه حجم تكلفة التطوير فى سوهاج

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإحرازه مواد مخدرة

الرئيس السيسى مداعبًا صاحب مصنع: «قولى أرباحك وإلا هبعتلك الدكتور معيط»

الرئيس السيسى: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصرى العظيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفي

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى