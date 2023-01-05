الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإحرازه مواد مخدرة

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر محمد الغلبان، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان المستشار محمد مصطفى- المحامي العام لنيابات كلي غرب القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "أيمن.ط.س" 35 سنة، عاطل، حيث تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6333 لسنة 2022 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1607 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة. 

وذلك لأنه في يوم 2022/10/19، بدائرة قسم الجمالية، محافظة القاهرة، بتلقي المقدم هشام ماهر - معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على 18 لفافة لجوهر الهيروين ولفافة لجوهر الميثامفيتامين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات شمال نيابات كلي غرب القاهرة محكمة الجنايات استئناف القاهرة

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