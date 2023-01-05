مدير التأمين بالإسكندرية يبحث مع عضو بالشيوخ تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

استقبل الدكتور أيمن كامل، مدير عام هيئة التأمين الصحي بغرب الدلتا، النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، ووفد من قيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذى تقدمه الهيئة لمرضى التأمين الصحي بالإسكندرية والمحافظات المجاورة، وكفاءة الخدمة المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وخلال اللقاء هنأ "أبوكليلة" الدكتور أيمن كامل بالعام الميلادي الجديدي، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول مدى إمكانية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح التجربة بشكل مبهر في محافظتي بورسعيد والأقصر.

كما أجرى النائب إيهاب أبوكليلة، زيارة إلى مستشفى جمال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، حيث استقبله الدكتور طارق حماية مدير المستشفى؛ لبحث سبل توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفى لكي يحصل كل مريض على حقه المشروع من العلاج والرعاية الصحية التي يكفلها له الدستور والقانون.

وأعلن الدكتور طارق حماية، خلال اللقاء، عن افتتاح وحدة العلاج بالاشعاع لمرضى السرطان، ووحدة جراحة قلب مفتوح قريبا لتقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات.

وأشاد "أبوكليلة" بالرعاية التي يتلقاها المرضى في مستشفيات التأمين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج للمواطنين وإطلاق الحملات الطبية لمواجهة الأمراض.

كما تفقد "أبوكليلة" مستشفى صدر المعمورة التخصصي، وطوسون للتأمين الصحي ومستشفى الرمل للأطفال "وينجت" التي تقدم الخدمة للألاف من أطفال الإسكندرية، وذلك للتهنئة بالعام الجديد وبحث سبل التعاون لخدمة المواطن السكندري.

شارك في الزيارة حسن ذوق الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالمنتزه ثان، والقائم بأعمال أمين القسم، ومالك المروزقي، الأمين المساعد، وماجد جمال، أمين تنظيم المنتزه ثان، وأحمد عبده أمين تنظيم المنتزه أول، وعفاف العمراوي، أمينة المرأة بالمنتزة ثان، وأحمد بسيوني أمين الإعلام، وعمرو عبدالفتاح أمين الإسكان والمرافق.