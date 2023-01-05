مواعيد الاحتفال بالأعياد المسيحية في مصر 2023 بالتقوم الميلادي والقبطي

تتنوع أعياد المصريين بين الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والاحتفالات الموسمية، ومنها الأعياد المسيحية ولتي لكل منها مظاهر الاحتفال في مصر لا تختلف بصورة كبيرة بين المدن والاقاليم، وهذا نظراً للعادات والتقاليد المصرية المتوارثة من آلاف السنين.

مواعيد الاحتفال بالأعياد المسيحية 2023

ونسلط الضوء، في التقرير التالي، على الأعياد المسيحية 2023 متضمنة المناسبات والاحتفالات الدينية المختلفة حسب التقويم القبطي لسنة 1739 شهداء.

التقويم القبطي ونتيجة الأعياد المسيحية 2023

التقويم القبطي هو تقويم نجمي، ظهر عندما رصد المصريون القدماء نجم الشعرة اليمانية وحسبوا الفترة بين ظهوره مرتين وقسموها إلى ثلاث فصول كبيرة وهم: الفيضان والبذر والحصاد.

ويطلق عليه "تقويم الشهداء" وهو التقويم الذي يسير عليه الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية حتى يومنا هذا.

التقويم القبطي في مصر 2023

يتكون التقويم القبطي من 13 شهر: “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبه، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونه، أبيب، مسري، نسيء”.

ولعل من أشهرهم هو شهر أمشير وزعابيبه الشهيرة حيث تم تقسيم هذا الشهر إلى 3 أقسام أول 10 أيام ينخدع المزارع بالدفا، ثم 10 أيام يرجع البرد وتشتد الرياح والامطار والزعابيب، وأخر 10 أيام يبدأ الدفا في الرجوع مجدداً. ولهذا عرف أمشير بشدة التقلبات الجوية والحالة الغير مستقرة في المناخ.

الأعياد المسيحية ٢٠٢٣ الثابتة لسنة ١٧٣٩ شهداء

11 سبتمبر 2022 (1 توت): عيد النيروز وهو عيد رأس السنة المسيحية.

12 سبتمبر 2022 (2 توت): تذكار قطع رأس يوحنا المعمدان

27 سبتمبر 2022 (17 توت): تذكار ظهور الصليب المجيد

9 نوفمبر 2022 (30 بابه): ظهور رأس القديس مارمرقس الرسول

٢٤نوفمبر ٢٠٢٢ (١٥ هاتور): رفاع صوم الميلاد

٢٥نوفمبر ٢٠٢٢ (١٦ هاتور): بدء صوم الميلاد

١٢ديسمبر ٢٠٢٢ (٣ كيهك): دخول السيدة العذراء الهيكل

٧يناير ٢٠٢٣ (٢٩ كيهك): عيد الميلاد المجيد ويعد ضمن الإجازات الرسمية 2023 لكل المصريين

١٤يناير ٢٠٢٣ (٦ طوبه): عيد الختان المجيد

١٩يناير ٢٠٢٣ (١١ طوبه): عيد الغطاس المجيد

٢١يناير ٢٠٢٣ (١٣ طوبه): عيد قانا الجليل

٢٩يناير ٢٠٢٣ (٢١ طوبه): نياحة السيدة العذراء مريم

١٥فبراير ٢٠٢٣ (٨ أمشير): دخول السيد المسيح الهيكل وعمره ٤٠ يوماً

٧أبريل ٢٠٢٣ (٢٩ برمهات): عيد البشارة المجيد

٨مايو ٢٠٢٣ (٣٠ برمودة): شهادة القديس العظيم مارمرقس الرسول

٩مايو ٢٠٢٣ (١ بشنس): تذكار ميلاد البتول العذراء مريم

١يونيو ٢٠٢٣ (٢٤ بشنس): دخول السيد المسيح أرض مصر

١٢يوليو ٢٠٢٣ (٥ أبيب): عيد الرسل

٦أغسطس ٢٠٢٣ (٣٠ أبيب): رفاع صوم السيدة العذراء

٧أغسطس ٢٠٢٣ (١ مسري): أول صوم السيدة العذراء

١٩أغسطس ٢٠٢٣ (١٣ مسري): عيد التجلي

٢٢أغسطس ٢٠٢٣ (١٦ مسري): عيد صعود جسد السيدة العذراء

الأعياد المسيحية 2023 المتنقلة لسنة ١٧٣٩ شهداء

٥فبراير ٢٠٢٣ (٢٨ طوبه): رفاع صوم يونان

٦من فبراير ٢٠٢٣ (٢٩ طوبه): أول صوم يونان

٩فبراير ٢٠٢٣ (٢ أمشير): عيد يونان

١٩من فبراير ٢٠٢٣ (١٢ أمشير): رفاع الصوم الكبير

٢٠فبراير ٢٠٢٣ (١٣ أمشير): أول الصوم الكبير

٩أبريل ٢٠٢٣ (١ برمودة): أحد الشعانين / أحد السعف.

١٣أبريل ٢٠٢٣ (٥ برمودة): خميس العهد

١٤أبريل ٢٠٢٣ (٦ برمودة): الجمعة العظيمة

١٥أبريل ٢٠٢٣ (٧ برمودة): سبت النور

١٦أبريل ٢٠٢٣ (٨ برمودة): عيد القيامة المجيد

١٧أبريل ٢٠٢٣ (٩ برمودة): شم النسيم

٢٣أبريل ٢٠٢٣ (١٥ برمودة): أحد توما

٢٥مايو ٢٠٢٣ (١٧ بشنس): عيد الصعود

٤يونيو ٢٠٢٣ (٢٨ بشنس): عيد العنصرة / عيد حلول الروح القدس

٥يونيو ٢٠٢٣ (٢٩ بشنس): أول صوم الرسل