العائلة المالكة البريطانية.. كيف أنهي حب السلطة علاقات الأخوة على مر الزمن؟

عندما يتعلق الأمر بالعائلة المالكة البريطانية، فهم ليسوا مشهورين فقط بمجدهم وعظمتهم، لكنهم أيضًا مشهورون بجميع الدراما والخلافات العائلية الطويلة والخلافات التي أثرت بعمق على بروزهم في نظر الجمهور.

إلى جانب الحفاظ على مظهر أنيق على مدى قرون، كان للنظام الملكي البريطاني نصيبه من التجارب والمحن خاصة إذا تعلق الأمر بالصراع على العرش.

هذا مأوضحه الأمير هاري خلال مقابلاته الأخيرة بأنه كيف تم تهميشه لحساب أخيه الذي يعتبره الجميع ملكا أما هو فوريث احتياطي.

كذلك فإن ويليام تعامل معه من نفس هذا المنطلق، حتى أنه قام بالهجوم عليه جسديا عندما علم بارتباطه بميجان.

الأميرة مارجريت وإليزابيث

كانت الأميرة مارجريت في السادسة من عمرها عندما تخلى عمها إدوارد الثامن عن العرش البريطاني في 1936 حتى يتمكن من الزواج من المطلقة واليس سيمبسون، أدى قراره إلى قلب حياتها رأساً على عقب حيث أصبح والدها الملك جورج السادس وأصبحت أختها الكبرى، الأميرة إليزابيث خليفته المفترض، من تلك النقطة تم التعامل مع مارجريت وإليزابيث بشكل مختلف، مما دفع مارجريت إلى تصرفات متهورة قائلة "الآن بعد أن أصبح بابا ملكًا، فأنا لا شيء."

لإعداد إليزابيث لواجباتها النهائية كملكة، تضمنت دراستها دروسًا في التاريخ مع نائب عميد من إيتون، أرادت مارجريت الانضمام لكنهم أُبلغوها أن ذلك غير ضروري، وبدلاً من ذلك، تم تعليمها من قبل مربية مع دروس تضمنت الموسيقى والرقص، شعرت مارجريت لاحقًا أنه كان بإمكانها تحقيق المزيد في الحياة لو أنها تلقت تعليما مختلفا.

لم يستطع والدا مارجريت وإليزابيث تغيير حقيقة أن واحدة فقط من بناتهم المحبوبات ستصعد إلى العرش، للتعويض عن ذلك بدأوا في تدليل مارجريت مع والدها على وجه الخصوص، على الرغم من أن حاشية القصر لم يقدروا الاضطرار إلى خدمة أميرة غير معتادة على سماع كلمة "لا" ، إلا أن مارجريت والملك جورج كانا قريبين جدًا دائمًا.

أخبرته مارجريت ذات مرة "عندما تكون هناك أختان واحدة هي الملكة التي يجب أن تكون مصدر الشرف وكل ما هو جيد، يجب أن تكون الأخرى الأخت الشريرة".

الأمير إدوارد وشقيقه

كان تشارلز لديه رؤية لقراءة المستقبل وعزمه على ممارسة السلطة، هدفه الأساسي هو الأسرة الحاكمة مثل العديد من الملوك قبل أن يكون الهدف الأول هو عائلته، ولذلك دائما ما اضطهد أخيه إدوارد، حتى أنه قام بتهميش إدوارد لحظة وفاة والدته.