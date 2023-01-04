هل يمكن أن يعود الأمير هاري إلى العائلة المالكة بعد أزماته؟

تحدث الأمير هاري عن احتمال عودته إلى العائلة المالكة بعد انتقاله إلى كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل.

فقبل إطلاق مذكراته سبير، أجرى دوق ساسكس مقابلتين كبيرتين حول الخلاف مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

جرى إطلاق العديد من المقتطفات الهامة من محادثته مع Anderson Cooper من CBS والذي تم بثها يوم الأحد الماضي.

في المحادثة تم سؤال الأمير هاري من قبل كبر: "هل يمكنك أن ترى يومًا ستعود فيه كعضو متفرغ في العائلة المالكة؟، لم ينتظر الأمير هاري لحظات وأجاب بـ "لا" نهائيًا، محطمًا أي آمال متبقية هو وميجان في العودة إلى النظام الملكي.

هناك مقطع آخر هاري ظهر فيه هاري وهو يتكلم عن خيانة قصر باكنجهام، يقول: في كل مرة حاولت فيها أن أفعل ذلك على انفراد، كانت هناك إحاطات وتسريبات وزرع قصص ضدي وضدي وزوجتي.

كان شعار العائلة الحاكمة من وجهة نظره هو "لا تشتكي أبدًا لا تشرح أبدًا"، وادعى أن قصر باكنجهام يجتذب المراسلين من أجل الحديث عن الأمير هاري وزوجته بشكل غير لائق.

كذلك عندما طلب منهم الأمير هاري الحماية، أكدوا أنهم لا يستطيعون حمايته في حين يفعلون ذلك مع الآخرين، في إشاره إلى أخيه وزوجته كيت، حينها اعتبر الأمير هاري ما يحدث خيانة وعدم إنصاف.



تم تصوير المقابلة في كاليفورنيا حيث يعيش هاري الآن، ووصفت المقابلة بأنها الأولى على التلفزيون الأمريكي حول سيرته الذاتية.

من المقرر أن يناقش طفولته وفقدان والدته وحياته بصفته دوق ساسكس الذي يعيش في المملكة المتحدة والآن في الخارج، حيث من المقرر أن يجري مقابلة مع توم برادبي من قناة ITV، والذي كان يعرفه منذ أن كان مراهقًا، والتي ستكون تكملة لفضائح العائلة المالكة.