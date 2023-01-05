الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تحذر من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة.

وحذرت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار على السواحل الغربية يوم الأحد المقبل، وتزداد فرص الأمطار بكثافة يوم الإثنين على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الداخلية.

وأضافت أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة أثناء فترات الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأماكن الصحراوية والمدن الجديدة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة غدا السبت تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، وأثناء فترات الليل ستتراوح بين 11 و12 درجة مئوية، محذرة من الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

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