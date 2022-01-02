موعد شهر رمضان 2022 مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية فى سنة 2022

مع بداية العام الميلادي الجديد تزايدت معدلات البحث عن موعد شهر رمضان 2022 وجدول الإجازات الرسمية في سنة 2022 في مصر خاصة العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالمؤسسات والوزارات بالقطاع العام.

موعد شهر رمضان 2022

ويتزايد البحث عن عام شهر رمضان 2022 كونه شهر الخير والبركة والطاعة والأعمال الصالحة والأجر المضاعف للجميع الذي ينتظره المسلمون بشوق كل عام.

ويحل موعد شهر رمضان الكريم في عام 2022 وفقا لعلماء الفلك في التقويم الميلادي للعام الجديد يوم السبت الموافق 2 أبريل لعام 2022 في حالة ظهور رؤية هلال رمضان، وفي حالة تعذر رؤيته يكون غرة رمضان 1443 موافق ليوم 3 أبريل 2022.

ومن المقرر أن يتحرى علماء دار الإفتاء لرؤية هلال شهر رمضان المعظم ، يوم الجمعة الموافق غرة شهر أبريل المقبل لعام 2022.

جدول الإجازات الرسمية 2022