الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد شهر رمضان 2022 مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية فى سنة 2022

شهر رمضان
شهر رمضان

مع بداية العام الميلادي الجديد تزايدت معدلات البحث عن موعد شهر رمضان 2022 وجدول الإجازات الرسمية في سنة 2022 في مصر خاصة العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالمؤسسات والوزارات بالقطاع العام.

موعد شهر رمضان 2022

ويتزايد البحث عن عام شهر رمضان 2022 كونه شهر الخير والبركة والطاعة والأعمال الصالحة والأجر المضاعف للجميع الذي ينتظره المسلمون بشوق كل عام.

ويحل موعد شهر رمضان الكريم في عام 2022 وفقا لعلماء الفلك في التقويم الميلادي للعام الجديد يوم السبت الموافق 2 أبريل لعام 2022 في حالة ظهور رؤية هلال رمضان، وفي حالة تعذر رؤيته يكون غرة رمضان 1443 موافق ليوم 3 أبريل 2022.

ومن المقرر أن يتحرى علماء دار الإفتاء لرؤية هلال شهر رمضان المعظم ، يوم الجمعة الموافق غرة شهر أبريل المقبل لعام 2022.

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جدول الاجازات الرسمية 2022 احتفالا بالأعياد القومية والدينية

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مواعيد الإجازات الرسمية 2022.. وأول عيد ديني في العام الجديد

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أجندة العطلات 2022.. قائمة مواعيد الاجازات الرسمية 2022

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أجندة الإجازات الرسمية 2022 مواعيد العطلات الدراسية 2022 للطلاب

جدول الإجازات الرسمية  2022

  • عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير الجاري لعام 2022.
  • عطلة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير الجاري.
  • عيد تحرير طابا يوم السبت الموافق 19 مارس لعام 2022
  • إجازة عيد تحرير سيناء يوم الإثنين الموافق 25 أبريل لعام 2022 .
  • عيد الفطر المبارك يوافق  2مايو 2022
  • إجازة ثورة 30 يونيو ، يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 .
  • وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022
  • إجازة عيد الأضحى المبارك ، يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022لعام .
  • عيد ثورة 23 يوليو يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022.
  • رأس السنة الهجرية ، سوف تكون يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 .
  • إجازة عيد القوات المسلحة المصرية الخميس الموافق 6 أكتوبر لعام.2022
  • موعد إجازة المولد النبوي الشريف توافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 .
موعد شهر رمضان 2022 رمضان 2022 جدول الإجازات الرسمية 2022 الاجازات الرسميه 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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