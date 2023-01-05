الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «الحكومة مطحونة جدًا»

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيوفر الدعم اللازم لتنفيذ ابتكارات الشباب في العديد من المجالات، منوها بأن شبابنا قادرون على تحويل الأفكار إلى مشروعات.

وأضاف الرئيس السيسي، موجهاً رسالة لشباب سوهاج المبتكرين، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في المحافظة: «الأرقام اللي انتوا متحلموش بيها هتتوفر، مش من جيب الحكومة لأن أنا مرتب ترتيبات تانية والحكومة مطحونة جداً، لكن هيتم توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الأفكار وغيرها من صندوق تحيا مصر».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديد، ومشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج «حياة كريمة»، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

عبد الفتاح السيسي شباب سوهاج المبتكرين مياه الشرب حياة كريمه

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وائل لطفي

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