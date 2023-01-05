الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الفتوى والتشريع» تُلزم الإسعاف بصرف قيمة الأعمال الزائدة فى تطوير مبنى الهيئة

الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة الإسعاف بصرف قيمة الأعمال الزائدة على نسبة 25% طبقًا لما أسفر عنه حساب ختامي العملية المعروضة والتي كانت عبارة عن رفع كفاءة مبنى هيئة الإسعاف في بورسعيد، بقيمة 6 ملايين جنيه و423 ألفًا و532 جنيهًا، ودفع الزيادة للهيئة القومية المنفذة لعملية الترميم.

وأكدت الفتوى أن هيئة الإسعاف تعاقدت بالاتفاق المباشر مع أحد الهيئات القومية للإنتاج لتنفيذ عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد، وذلك إعمالًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، نظير مبلغ مقداره 21,608,898 جنيهًا.

وفى ضوء ما كشفت عنه الحاجة إلى تنفيذ بنود مُستجدة أصدرت الجهة الإدارية أمر إسناد آخر لتنفيذ بعض البنود المُستجدة في هذه العملية بمبلغ 6,423,532,25 جنيهًا بتاريخ 22/3/2021، وأبرمت عقدًا خاصًّا بهذه البنود بالتاريخ ذاته، وتم تنفيذ هذه البنود المُستجدة وتسلمها ابتدائيًّا، ومن ثم يتعين على هيئة الإسعاف المصرية صرف مستحقات الهيئة القومية للإنتاج التي لم تُصرف لها عن الأعمال المُنفذة بالفعل التي تجاوز نسبة 25% من العقد المبرم بينهما بتاريخ 7/2/2021، وفقًا لما أسفر عنه ختام العملية.

الفتوى والتشريع مجلس الدولة إ هيئة الاسعاف

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