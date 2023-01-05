العشرات بالفيوم يشيعون جثمان شهيد «لقمة العيش بالسعودية»

وسط أجواء حزينة، شارك العشرات من أهالي عزبة هويدي التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بتشييع جثمان المرحوم الشاب أحمد رياض هويدي، إلى مثواه الاخير بعد أن لقي مصرعه في حادث سير بالمملكة العربية السعودية، وقامت أسرته بدفنه بمقابر العائلة بعزبة هويدي، عقب صلاة الظهر.

وسادت حالة من الحزن والوجع بين أهالي القرية بعد تلقيهم خبر وفاة ابن القرية أحمد رياض، في حادث سير بالمملكة العربية السعودية.

وقال عم شهيد لقمة العيش، إن ابن أخيه ذهب للعمل في السعودية منذ عدة سنوات، ومعه زوجته وأولاده الثلاثة، فعاد في تابوت جثةً هامدة، حيث تلقت أسرة أحمد خبر موته الذي نزل عليهم كالصاعقة.

وأضاف عم الشاب، أنه أثناء ذهابه إلى مقر عمله تعرض لحادث سير وانتقلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى الذي فارق فيه الحياة، مشيرًا إلى أنه كان طموحا ومحبوبا من الجميع، وكانت طموحاته كبيرة وأحلامه، وكنا على اتصال دائم معه.

واستكمل حديثه، قائلًا إنه ترك 3 أطفال أكبر أبنائه عمرها 6 سنوات، ومنذ فترة قام باصطحاب زوجته للإقامة معه في السعودية.

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش احمد رياض هويد

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش احمد رياض هويد

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش احمد رياض هويد