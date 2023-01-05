بالتفصيل.. جهود ومشروعات التنمية بمركز منيا القمح في الشرقية 2022

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، معدلات الأداء ونسب التنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جهته، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير والتجميل بنطاق المركز ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المنشية بدءاً من مجمع المدارس وصولاً إلى جامع النصر بطول 500 م2 بتكلفة 2 مليون و71 ألف جنيه، و رصف شارع جعفر وصولاً إلى شارع المدارس بطول 350 م2 بتكلفة مليون و 354 ألف جنيه، ورصف شارع ترعة مصطفى أفندي من شارع رشيد حتى الدائرى بطول 600 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و847 الف جنيه، ورصف شارع مقابر الأباظية بدءاً من شارع العمدة حتى تقاطع هندسة الرى بطول 400 م2 وبتكلفة مليون و593 الف جنيه، ورصف شارع النزهه بتكلفة 3 ملايين و563 ألف جنيه ورصف شارع هندسه الرى من الكوبرى القديم حتى الساحه الشعبية بطول 1000 م2 بتكلفة 8 ملايين و639 الف جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 24 مليون و67 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحر مويس بالمدينة تبدأ من كوبرى هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه ليكون متنفس ومتنزهاً للأهالي وللمساهمة في استعادة الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

ولتخفيف التكدسات بالفصول، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه بالوحدة المحلية بالسعديين جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسه السعديين الجديدة بنسبه تنفيذ 80٪ وترميم مدرسة مشهور الاعدادية بنسبه تنفيذ 10٪..

وبالوحده المحلية بالعزيزية جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة قمرونة للتعليم الاساسى بنسبة تنفيذ 90٪ وتوسعه مدرسه الشهيد صلاح الدين بنسبه تنفيذ 7٪ وتوسعه مدرسه السيدة خديجة بنسبه تنفيذ 5٪.

وبالوحدة المحلية بملامس، جارى تبطين الترع بنطاق بنسبه تنفيذ 50٪ تحت إشراف وزارة الرى.

وبالوحدة المحليه بالتلين، جارى إنشاء محطة معالجة بنسبه تنفيذ 43٪ ومحطه صرف صحي التلين بنسبه تنفيذ 71٪.

وبالوحدة المحلية بشلشلمون، جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطه صرف صحي الأعراس بنسبة تنفيذ 46٪ ومحطة رفع شلشلمون 2 بنسبة تنفيذ 100٪ ومدرسة شلشلمون الثانوية بنين بنسبة تنفيذ 85٪، وإحلال وتجديد صرف صحي مغطى بنسبة تنفيذ 25٪ ومدرسة روحية فرحات بالحميدية بنسبه تنفيذ 25٪.

وبالوحدة المحلية بالجُديدة، جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع ميت بشار بنسبة تنفيذ 70٪، ومحطة معالجة صرف صحي بنسبه تنفيذ 50٪.

وبالوحدة المحلية بسنهوا، جارى تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة بنسبة تنفيذ 85٪ ومحطة رفع سنهوا الرئيسية بنسبه تنفيذ 90٪ ومحطة رفع سنهوا الفرعية بنسبه تنفيذ 80٪ ومحطة رفع ميت سهيل بنسبه تنفيذ 85٪ ومحطة رفع عزبة عبدالهادي 45٪ وتبطين ترعه السهلية بنسبه تنفيذ 40٪.

وبالوحدة المحليه بسنهوت، جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسه شبرا العنب بنسبة تنفيذ 75٪ ومدرسة عزبة أبوخميس بنسبة تنفيذ 20٪.

وبالوحدة المحلية بالصنافين، جارى تنفيذ أعمال إنشاء تدبيش ترعة الدلالة بنسبة تنفيذ 75٪ وتدبيش ترعه الجنابية بنسبه تنفيذ 60٪ وتبطين وتدبيش ترعة الخرشدية بنسبه تنفيذ 5٪.وبالوحدة المحليه ببني هلال، جاري تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي بنسبه تنفيذ 65٪ وشبكة صرف صحي تلبانة بنسبة تنفيذ 30٪ وإقامة حائط ساند مصرف النعامنة بنسبه تنفيذ 30٪.

وخلال عام 2022، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتحرير 506 محاضر إشغال ضد الباعه الجائلين وأصحاب المحال لعدم التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وافتراش بضائعهم بحرم الطريق، فضلا عن رفع 577 إعلانا مخالفا وتحرير 100 محضر ضد أصحابها، وتحرير محاضر ضد 49 من أصحاب المقاهي والكافتريات غير المرخصه وإعدام 86 شيشة وغلق 4 مراكز للدروس الخصوصيه وتحرير 5686 محضر ضد أصحاب محال تجارية مخالفة ورفع 35 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع والطرق العامه والميادين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تم إزالة 62 حالة تعدي على أملاك و4 حالات تعدي على أراضي زراعية بنطاق المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.