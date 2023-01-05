تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تشغل الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها آليات سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية، أزمة مكاتب التنسيق في تحديد مصير الطالب الجامعي وكيف ينعكس ذلك على جودة الخريجين من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن العمل عليها لتحسين ترتيب الجامعات المصرية وآليات تحسين السياحة التعليمية في مصر ودعم التعليم التكنولوجي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إنشاء مجلس أعلي للتعليم وربطة بهيئة الاستثمار، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والترويج الإعلامي له لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بهذا النوع من التخصصات، بالإضافة الي الاهتمام بتوفير بيئة أمنه داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات مكافحة العنف والتمييز والتنمر واستحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسي للطلاب مع زيادة الاهتمام بالسياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفارات وإقامة معارض تعليمية لعرض امكانيات مصر التعليمية، والترويج للتعليم في مصر وإنشاء منصة الكترونية تجمع كل مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب للاستفادة بها فيما بعد.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإسلام حمدي عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الجيل والغد والمحافظين والتجمع والعدل والإصلاح والنهضة، وطلاب عن جامعة القاهرة وجامعة حلوان.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.