«بيلد»: بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع دالي بليند

بات نادي بايرن ميونخ الألماني قريبًا من حسم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة ضم دالي بليند

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع الهولندي دالي بليند، ظهير أيسر نادي أياكس أمستردام السابق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الألمانية، أن دالي بليند توصل لاتفاق بشأن فسخ عقده مع ناديه أياكس أمستردام بالتراضي، في ظل رغبته لخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ سيتعاقد مع دالي بليند بعقد حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، مع وجود خيار التمديد لمدة موسم إضافي حتى يونيو 2024.

ومن المقرر أن يخضع دالي بليند إلى فحص طبي في بايرن ميونخ، اليوم الخميس، تمهيدًا لإعلان صفقة انتقاله إلى العملاق البافاري.

وكشفت صحيفة "بيلد"، أن دالي بليند يلعب منذ 3 سنوات وتحديدًا في 2019، بجهاز منظم لضربات القلب؛ بسبب التهاب عضلة القلب، مثل الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب مانشستر يونايتد.

ونوّهت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن بايرن ميونخ يريد الحصول على خدمات دالي بليند، من أجل تعويض غياب لوكاس هيرنانديز، بعدما تعرّض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الماضيين.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره سالزبورج، يوم الجمعة المقبل، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، متفوقًا على فرايبورج صاحب الوصافة بفارق أربع نقاط.