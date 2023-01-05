«القوى العاملة»: وفاة وإصابة 6 مصريين فى حريق بالأردن.. ووصول الجثامين اليوم

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، بشأن متابعة حادث حريق بمصنع "العربية لإعادة تدوير الإطارات" بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان تسبب في وقوع 3 حالات وفاة، وإصابة ثلاثة آخرين، وجميعهم مواطنون مصريون عاملون في الأردن.

وقال التقرير إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث، والاطمئنان على حالة المصابين، في إطار توجيهاته المستمرة بحماية ورعاية حقوق المواطنين العاملين في الخارج، وبذل كل المساعي لحل المشكلات العمالية، ومتابعة أحوالهم لحظة بلحظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، لها اليوم الخميس، أن التقرير الذي تلقته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية من المحلق العمالي أسامة إبراهيم بمكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أنه تمت المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للوقوف على حيثيات الحادث وسببه ونتائجه الأولية، وتم تحديد ضحايا الحادث وهم س. خ. أ، وم.م.ع، وط.خ.ع "متوفيين"، أما المصابون هم ح.ح.إ مصاب ومحتجز بالعناية الفائقة وحالته غير مستقرة، وض.خ.أ مصاب ومحتجز بقسم الرعاية وحالته مستقرة، وم.خ.ع مصاب ومحتجز بالعناية الفائقة وحالته مستقرة، وجميع ضحايا الحادث من أبناء محافظة المنيا – مركز طوخ الخيل.

وأفاد المحلق العمالي بأنه جارٍ المتابعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة موقف العمال المصابين من شمولهم بالتأمين بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وكذلك المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للتأكد من قيام المصنع بكل اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير كل وسائل الأمان في العمل، وسيتم التنسيق لزيارة المصنع على الطبيعة ومراجعة كل الأمور، للحفاظ على حقوق العمال المتوفين والمصابين، وأفاد المحلق العمالي بالدور المهم الذي قامت به السفارة المصرية بالأردن في المتابعة، والترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإنهاء كل الإجراءات لسرعة شحن جثامين المواطنين المتوفين، علمًا بأنه يتم شحن الجثامين اليوم الخميس على رحلتي مصر للطيران رقم 720 الساعة 10:35 صباحًا، ورقم 740 الساعة 5:40.

وبحسب البيان جدد مكتب التمثيل العمالى الشكر والتقدير للسفير محمد سمير، سفير مصر بالأردن، والقنصل محمد محسن، على جهودهم في متابعة الحادث وأسبابه والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المتوفين، وعلى زيارتهم للعمال المصابين والاطمئنان على حالتهم وتقديم الدعم اللازم.