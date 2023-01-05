«الأوقاف» توزع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

قالت وزارة الأوقاف، أنه سيتم عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم الدفعة الخامسة والعشرون، وسيتم توزيعها على 13 محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 841 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأضافت الوزارة أن المحافظات التي سيتم التوزيع بها، هي (القاهرة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- القليوبية- الفيوم- قنا- الإسماعيلية- دمياط- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- جنوب سيناء)، موضحة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن " التي أطلقتها الوزارة .

ولفتت إلى أن المبادرة سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام تنطلق يوم الاثنين 9/ 1/ 2023م وحتى الخميس 12/1/2023م

جدير بالذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.