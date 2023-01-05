الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبو الغيط: وضع آلية لتدريب الأسر المنتجة وفقًا لمتطلبات السوق العربية

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة يعمل على مواصلة الحكومة المصرية للعمل التنموي والتركيز بشكل خاص على الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع.

وأشار إلى أنه في إطار فعاليات المعرض سيتم تنظيم العديد من الندوات لاستعراض التجارب الرائدة فى الدول العربية وتوجيه المزيد من الدعم للأسر العربية. 

واقترح أبو الغيط، النظر في وضع آلية عربية لتدريب الأسر المنتجة الرائدة وفقًا لمتطلبات السوق العربية.

ويأتي المعرض بعد أن مرّت العديد من الدول بتداعيات اقتصادية جراء "كوفيد ١٩"، وارتفعت معدلات الفقر بمختلف أبعاده وتأثرت المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة مما تسبب فى تراجع نسب التشغيل وزيادة معدلات البطالة، لاسيما العمالة غير المنتظمة.

وتمثل المبادرة المصرية لمعرض الأسر المنتجة «بيت للعرب»، والذي يستهدف ذوي الهمم ودعم التنمية المستدامة والمتعلقة بالتشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وقال:« كان لى تجربة فى دبى منذ أسابيع قليلة ووجدت معرض  للأسر المنتجة» .

جاء ذلك خلال  فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور وزيرة التضامن وأكثر من ٨ وزراء شئون اجتماعية عرب ولفيف من السفراء العرب والفنانين.

ويُعد المعرض العربي للأسر المنتجة أحد الفرص المهمة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية.

وسيُقام المعرض العربي للأسر المنتجة على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول احمد أبو الغيط الأمين الأسر المنتجة

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