الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. مطران الغربية يترأس احتفالات الروم بعيد الغطاس المجيد

الانبا نيقولا
الانبا نيقولا

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس غدا بعيد الغطاس المجيد، وقال المطران نيقولا انطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ووكيلها للشؤون العربية ومطران طنطا والغربية، في تدوينة له إنه بمناسبة عيد الظهور الإلهي (الغطاس) يوم غد الجمعة 6 يناير 2023، سيحتفل بالقداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

 وأوضح متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ووكيلها للشؤون العربية ، أن  مواعيد الصلوات يوم الخميس 5 يناير ستكون صلاة الغروب الساعة 7 مساء في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، و يوم الجمعة 6 يناير ستكون صلاة السحر الساعة 8,30 صباحًا، و القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

ويتمم مطران الغربية ايضا عقب القداس الإلهي صلاة تقديس الماء الكبرى، وقال على الأحباء المصلين، لمن يريد، إحضار زجاجة معه لأخذ الماء المقدس إلى منزله، الماء المقدس سيكون موجود في الكنيسة ويُطلب من الكاهن في أي قداس إلهي." 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

«الصحة» تعتمد الإفراج الصحى للمكتبة العائمة «LOGOS HOPE» فى بورسعيد

الرئيس السيسى يصل قرية أم دومة بسوهاج

«بيت العرب».. افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة

رفضت تشتغل خدامة.. عامل ينهى حياة شقيقته بطعنة فى القلب بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى