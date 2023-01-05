غدا.. مطران الغربية يترأس احتفالات الروم بعيد الغطاس المجيد

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس غدا بعيد الغطاس المجيد، وقال المطران نيقولا انطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ووكيلها للشؤون العربية ومطران طنطا والغربية، في تدوينة له إنه بمناسبة عيد الظهور الإلهي (الغطاس) يوم غد الجمعة 6 يناير 2023، سيحتفل بالقداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

وأوضح متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ووكيلها للشؤون العربية ، أن مواعيد الصلوات يوم الخميس 5 يناير ستكون صلاة الغروب الساعة 7 مساء في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، و يوم الجمعة 6 يناير ستكون صلاة السحر الساعة 8,30 صباحًا، و القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

ويتمم مطران الغربية ايضا عقب القداس الإلهي صلاة تقديس الماء الكبرى، وقال على الأحباء المصلين، لمن يريد، إحضار زجاجة معه لأخذ الماء المقدس إلى منزله، الماء المقدس سيكون موجود في الكنيسة ويُطلب من الكاهن في أي قداس إلهي."