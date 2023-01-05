الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: هيئة الصرف تنفذ أبحاثا حقلية لتحديد حاجة الأراضي الزراعية لإنشاء صرف مغطى

وزير الري
وزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن هيئة الصرف تبذل مجهودات كبيرة في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى، حيث ينفذ المهندسون والفنيون بالهيئة أبحاثا حقلية بهدف تحديد مدى حاجة الأراضي الزراعية لإنشاء شبكة صرف مغطى من عدمه سواء لمناطق المشروعات الجديدة أو مناطق الإحلال والتجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف مشروعات الصرف المغطى، وإجراءات تطوير برامج الأبحاث والتصميم التي تعمل بها هيئة الصرف لتصميم شبكات الصرف المغطى.

وقال وزير الري إنه يتم تنفيذ هذه الأبحاث من خلال مأموريات لجمع البيانات باستخدام التقنيات الحديثة التي تقدمها برامج نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الأبحاث المطلوبة على صور الأقمار الاصطناعية وتحميلها على أجهزة الـ (GPS)، كما يتم خلال المأموريات حساب معامل نفاذية التربة وجمع عينات من التربة لتحليلها كيميائيا وميكانيكيا بمعامل هيئة الصرف، ويعقب ذلك إعداد خرائط وألبوم للأبحاث الحقلية ثم مرحلة تصميم شبكة الصرف المغطى والتنفيذ على الطبيعة.

وأضاف أن هيئة الصرف تبذل حاليا مجهودات لتطوير برامج الأبحاث والتصميم التي تعمل بها الهيئة لتصميم شبكات الصرف المغطى، حيث تم وضع المواصفات الفنية للبرنامج المعدل، وجارٍ إعداد كراسة المواصفات تمهيدا للطرح، كما يتم حاليا المفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات المتخصصة لإنشاء "منظومة متكاملة لأعمال الأبحاث والتصميم" من خلال إنشاء تطبيق نظم معلومات جغرافية يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم في تطبيق واحد، وذلك من خلال المشروع القومي الثالث للصرف.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تشمل حدود مناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام خدمة كلي 6.2 مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 (20 ألف موقع أبحاث)، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لهيئة الصرف للتحول الرقمي الكامل لأعمال دراسات الصرف المغطى، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية على مستوى جميع إدارات الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية على مستوى مجمعات الصرف.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصانع هيئة الصرف تسهم في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنويا من مواسير المجمعات و2711 كيلومترا سنويا من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها، حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.

وزير الري هيئة الصرف الأراضي الزراعية الموارد المائية الدكتور هاني سويلم

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وائل لطفي

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