الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بترول أسيوط يواجه الفيوم وطامية يستضيف الجونة فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى

الجونة فاز في أخر
الجونة فاز في أخر مبارياته على المدينة المنورة

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، حيث يستضيف بترول أسيوط المتصدر برصيد 27 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق الفيوم الثالث عشر برصيد 12 نقطة بقيادة خالد إينو في مباراة يرفع خلالها بترول أسيوط شعار لابديل عن الفوز للاحتفاظ بالقمة .

ويستضيف لافيينا الثاني برصيد 26 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي فريق النصر للتعدين الخامس برصيد 19 نقطة ويسعى لافيينا لمواصلة انتصاراته والصعود للقمة في حال تعثر بترول أسيوط أمام الفيوم .

وتنتظر المقاصة الثالث برصيد 25 نقطة بقادة طارق حجاج مواجهة سهلة أمام المدينة المنورة الأخير برصيد 6 نقاط بقيادة شديد قناوي ويسعى المقاصة للعودة للانتصارات بعدما نال هزيمته الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية أمام المنيا .

ويحل الجونة الرابع برصيد 24 بقيادة أحمد مصطفى بيبو ضيفا على فريق طامية الحادي عشر برصيد 13 نقطة بقيادة فؤاد سلامة وبعد الهزيمة أمام بترول أسيوط والمنيا والتعادل مع ملوي استعاد الجونة نغمة الانتصارات بالفوز على المدينة المنورة في الجولة ويسعى لمواصلة انتصاراته للاقتراب من القمة .

وفي مباراة العودة للانتصارات يستضيف كيما أسوان الثاني عشر برصيد 13 نقطة بقيادة علي عاشور فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 12 نقطة بقيادة عماد عابدين ولم يحقق كيما الفوز في أخر ثلاث مباريات بينما غابت الانتصارات عن تليفونات بني سويف في أخر 4 مباريات .

وفي مواجهة قوية يستضيف الألومنيوم الثامن برصيد 15 نقطة بقيادة أبو طالب العيسوي فريق المنيا العاشر برصيد 13 نقطة بقيادة نبيل محمود .

كانت مباريات الأسبوع الثالث عشر لمجموعة الصعيد قد بدأت أمس بمباراتين تعادل في الأولى ديروط مع أسمنت أسيوط بدون أهداف وفاز شبان قنا في الثانية على ملوي بهدف دون رد.

دوري القسم الثاني بترول أسيوط الفيوم الجونة طامية

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وائل لطفي

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