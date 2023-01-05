الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدوما: انتخابات الكونجرس أظهرت انقسام المجتمع الأمريكى بسبب الفشل فى انتخاب رئيس له

ليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي

أكد رئيس لجنة مجلس النواب الروسي (الدوما) للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن انتخابات الكونجرس لم تظهر انقسام المجتمع الأمريكي فحسب، بل أظهرت الشقاق في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

 

وقال سلوتسكي على منصة "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، "أظهرت الانتخابات السابقة للكونجرس الأمريكي بوضوح الانقسام في المجتمع الأمريكي. ولكن، كما اتضح، هناك مشاكل في الوحدة داخل الأحزاب السياسية نفسها".

 

وأضاف سلوتسكي أن : "الولايات المتحدة تدخل العام الجديد بأزمة برلمانية".

 

وفشل مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، وللمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي الأصوات الكافية لانتخابه.

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