بسبب المشاكل الأسرية.. سقوط خياط من شرفة عقار بشرق الإسكندرية

لقي شخص العقد الرابع من العمر، مصرعه إثر سقوطه من شرفة عقار بمنطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، فيما قالت أسرته إنه يعاني من مشاكل عائلية ومادية أثرت على حالته النفسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي؛ إخطارًا من قسم شرطة رمل ثان، يفيد بسقوط شخص من أعلى منزل بمنطقة كوبري الناموس شرق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع “أحمد.ع”، 44 سنة، خياط، على إثر سقوطه من أعلى منزله، وقامت قوات الأمن بالاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

كما تم استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة، ومعرفة ملابسات الحادث لتحديد إذا كان انتحارًا أم أن هناك شبهة جنائية، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.