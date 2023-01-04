الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب المشاكل الأسرية.. سقوط خياط من شرفة عقار بشرق الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص العقد الرابع من العمر، مصرعه إثر سقوطه من شرفة عقار بمنطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، فيما قالت أسرته إنه يعاني من مشاكل عائلية ومادية أثرت على حالته النفسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي؛ إخطارًا من قسم شرطة رمل ثان، يفيد بسقوط شخص من أعلى منزل بمنطقة كوبري الناموس شرق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. 

وبالفحص تبين مصرع “أحمد.ع”، 44 سنة، خياط، على إثر سقوطه من أعلى منزله، وقامت قوات الأمن بالاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

كما تم استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة، ومعرفة ملابسات الحادث لتحديد إذا كان انتحارًا أم أن هناك شبهة جنائية، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إثر سقوطه استدعاء اعلى إسكندرية الاستماع لشهود أسرة المجنى عليه المراقب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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