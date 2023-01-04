«تموين المنيا»: إقبال كثيف على معارض أهلاً رمضان بالمحافظة

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم افتتاح معارض أهلاً رمضان بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة المنيا، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطن، معبرًا: "المنيا بها 9 معارض أهلاً رمضان".

السيارات المتنقلة

وأكد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تحميل عدد من السيارات المتنقلة بالبضائع مخفضة السعر، من أجل الوصول إلى المناطق النائية التي لا تتوافر بها معارض أهلاً رمضان بالمحافظة.

الأسعار داخل المعارض

وأضاف في حديثه، أن الأسعار داخل المعارض أقل بصورة كبيرة وملحوظة عن الأسعار في السوق الحرة، ولهذا هناك إقبال كثيف على الشراء من المعارض، قائلاً:" السكر في المعرض 15 جنيها بنفس جودة السكر في السوق الحر الذي يباع بأكثر من 18 جنيها".