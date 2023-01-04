بعد أنباء إزالته.. محافظ أسوان: منزل عباس العقاد سيتحول لمتحف

نفى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ما تردد حول إزالة منزل الأديب عباس محمود العقاد، مؤكدا على اهتمام الدولة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية " etc"، إنه لا توجد نية للإزالة ولكن الترميم فقط هو الهدف، موضحًا أن اقتراح الترميم جاء من أجل الحفاظ على بيت العقاد وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.

وتابع: "تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمباني التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية، حيث قمت بزيارة ميدانية لمنزل عباس العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1948 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة مكون من أرضى ودورين ولم يشهد أى أعمال إحلال وتجديد من قبل".