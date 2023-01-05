سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5-1-2023

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري أمس الأربعاء برفع سعر الدولار امام الجنيه ليرتفع من مستوى 24 جنيه إلى مستوى 26 جنيه.

وسجل الدولار ارتفاعات كبيرة في جميع البنوك العاملة في مصر، كما ارتفعت باقي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 5-1-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 26.3894جنيه للشراء، و 26.4778 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلى المصري للشراء 26.25 جنيه، وللبيع 26.3 جنيه .

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 26.51 للشراء و26.55 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 26.45 للشراء و26.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد : 26.45 للشراء و26.55 للبيع.

سعر الدولار بنك المشرق 26.50 للشراء و26.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 26.50 للشراء و26.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

الدولار في بنك المصرف المتحد 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 26,40 للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 26.40للشراء و26.50 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 26.40 للشراء و26.45 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية