سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5-1-2023
ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري أمس الأربعاء برفع سعر الدولار امام الجنيه ليرتفع من مستوى 24 جنيه إلى مستوى 26 جنيه.
وسجل الدولار ارتفاعات كبيرة في جميع البنوك العاملة في مصر، كما ارتفعت باقي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 5-1-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري 26.3894جنيه للشراء، و 26.4778 جنيه للبيع .
- سعر الدولار في البنك الاهلى المصري للشراء 26.25 جنيه، وللبيع 26.3 جنيه .
- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 26.51 للشراء و26.55 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 26.45 للشراء و26.55 للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد : 26.45 للشراء و26.55 للبيع.
- سعر الدولار بنك المشرق 26.50 للشراء و26.60 للبيع.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في بنك بلوم 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في ميد بنك 26.50 للشراء و26.60 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاسكندرية 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- الدولار في بنك المصرف المتحد 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 26,40 للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 26.40للشراء و26.50 للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 26.40 للشراء و26.45 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|26.3894 جنيه
|26.4778 جنيه
|سعر اليورو
|27.9623 جنيه
|28.0664 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|31.7439 جنيه
|31.8687 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|28.4032 جنيه
|28.5167 جنيه
|100 ين يابانى
|20.1569 جنيه
|20.2290 جنيه
|سعر الريال السعودى
|7.0185 جنيه
|7.0438 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|86.1387 جنيه
|86.4552 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|7.1841 جنيه
|7.2101 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.8312 جنيه
|3.8462 جنيه