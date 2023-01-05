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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم لليوم الثاني على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري أمس الأربعاء برفع سعر الدولار امام الجنيه ليرتفع من مستوى 24 جنيه إلى مستوى 26 جنيه.

 

وسجل الدولار ارتفاعات كبيرة في جميع البنوك العاملة في مصر، كما ارتفعت باقي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 5-1-2023

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري  26.3894جنيه للشراء، و 26.4778 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار في البنك الاهلى المصري للشراء 26.25 جنيه، وللبيع 26.3 جنيه .
  • سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 26.51 للشراء و26.55 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  26.45 للشراء و26.55 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد : 26.45 للشراء و26.55 للبيع.
  • سعر الدولار بنك المشرق 26.50 للشراء و26.60 للبيع.

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  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك بلوم 26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في  ميد بنك  26.50 للشراء و26.60 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الاسكندرية 26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس 26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • الدولار في بنك المصرف المتحد 26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 26,40  للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في  بنك الإمارات دبي  26.40للشراء و26.50 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 26.40 للشراء و26.45 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

 

العملة شراء    بيع
سعر الدولار الأمريكى​ 26.3894 جنيه26.4778 جنيه
سعر  اليورو​27.9623  جنيه28.0664   جنيه             
سعر الجنيه الإسترلينى​31.7439  جنيه31.8687 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​28.4032 جنيه28.5167 جنيه
100 ين يابانى​20.1569 جنيه20.2290 جنيه
سعر الريال السعودى​7.0185 جنيه7.0438 جنيه
سعر الدينار الكويتى​86.1387  جنيه86.4552 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​7.1841 جنيه7.2101 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.8312   جنيه3.8462  جنيه   

 

 

 

 

 

 

 

 

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