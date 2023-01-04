ترصد «الدستور» أسعار أبرز 15 نوعا من الأخشاب المستوردة غير المصنعة دون إضافة النقل والنالون.

بلغ سعر المتر متر مكعب من خشب الزان ميخر روماني 21000 جنيه.

وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي 13850 جنيها

بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي بقيمة 18000 جنيه وغير متوفر بالأسواق.

بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي بقيمة 31600 جنيه.

وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه.

سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط بقيمة 29200 جنيه

بلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك بقيمة 28700 جنيه

بلغ سعر المتر مكعب لخشب العزيزي بقيمة 35000 جنيه

بلغ سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولي بقيمة 12800 جنيه

بلغ سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى بقيمة 13.800 جنيه

كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب أف –دي الأسباني بقيمة 2000 جنيه

كما تم رصد سعر المتر مكعب لخشب الكونتر بقيمة 1000 جنيه

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار بقيمة 600 جنيه

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار مابين 800 إلى 900 جنيه

كما تم رصد سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار تتراوح 1000 إلى 1200 جنيه