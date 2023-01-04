بالصور.. افتتاح صالة البولينج بنادى النادى شيراتون

أعلن نادي النادي شيراتون، افتتاح وتشغيل صالة بولينج على أحدث الأنظمة العالمية.

وتتكون صالة البولينج الجديدة في نادي النادي شيراتون من ٥ خطوط لخدمة أعضاء النادي والزائرين.

وتعد رياضة البولينج واحدة من أكثر الألعاب التي تحتاج لمهارة وقوة، كما أنها تتطلب دقة عالية، ويقبل على ممارستها كثير من الشباب.

وكان نادي النادي شيراتون، نظم عددًا من الأحداث والفاعليات الرياضية والترفيهية ضمن برنامج احتفالات إجازة منتصف العام وأعياد رأس السنة.

اختتمت منافسات بطولة الإسكواش للناشئين والناشئات تحت 9 سنوات وتحت 12 سنة، والتي أقيمت في نادي النادي فرع شيراتون، بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة.

وشارك الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمنا نادي النادي فرع شيراتون، ويحيى فارس رئيس شركة الإدارة بالنادي، وعدد من مسئولي أكاديمية الإسكواش في توزيع الميداليات والكئوس على الفائزين.

كما نظمت إدارة نادي النادي شيراتون، يوما رياضيا للأعضاء بالتنسيق مع النشاط الرياضي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لممارسة النشاطات الخاصة بالأكاديميات، بهدف توسيع قاعدة النشاط الرياضي بين الأعضاء.

وشارك شباب وأعضاء النادي في المسابقات المختلفة والتي تضمنت كرة القدم، وتنس وكرة السلة وكرة اليد بجانب بعض المسابقات الترفيهية للأطفال.

وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بنجاح تلك الفاعليات، مؤكدين أن إقامة مثل هذه المنافسات أمر مهم للغاية، كما قدموا الشكر لمجلس الأمناء وإدارة نادي النادي على افتتاح صالة البولينج.

ونجح مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أحمد الشيخ في إحداث طفرة هائلة داخل نادي النادي بشيرتون، وهناك اقبال كبير من جانب المواطنيين لعمل عضويات جديدة بنادي النادي نتيحة الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فرع شيراتون .

ويدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جميع فروع نادي النادي؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخدمة المواطنين في أنحاء الجمهورية.