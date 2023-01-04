بسمة وهبة: «بلاش الناس تفتى فى الاقتصاد.. العالم يعيش أزمة»

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، تداول شائعات وأخبار كاذبة تخص الاقتصاد المصري، مطالبة بعدم "الفتي" والحديث دون علم.

وقالت خلال برنامجها "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "عايشين اليومين دول في إشاعات وفي ناس بتدور على ترندات، ففي اللى عاوز يتشهر واللى عاوز يدمر واللي عاوز يفتي، وده كله مينفعش مع الموقف اللى بنعيشه حاليًا، وخاصة الموقف الاقتصادي، لأن الاقتصاد مفيش فيه فتي".

وتابعت: "حاليا العالم كله مضطرب، وهناك أزمة عالمية تضرب الجميع وليس مصر فقط، وهناك سحابة سوداء تغطي الكرة الأرضية، وتطال الجميع".

ولفتت إلى أن الأسعار في كل دول العالم في ارتفاع، نتيجة مرور العالم بأزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأوروبا والعالم كله يعيش الآن في أزمة.