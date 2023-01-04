حجز تاجر بتهمة حيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية فى القاهرة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حجز تاجر، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية بدائرة قسم الجمالية، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر وصاحب مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته مليون قطعة ألعاب نارية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.