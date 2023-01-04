برودة وأمطار متفاوتة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الخميس 4 يناير وحتى الثلاثاء 10 يناير 2023، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبشأن أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لطقس هذه الفترة، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي قد تكون كثيفة أحيانًا تظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن شمال الصعيد.

كما تزيد فرص سقوط الأمطار خاصة غدًا الخميس حيث ترتفع نسبة حدوثها إلى 60% وتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة، فيما تقل فرص حدوثها بداية من يوم الجمعة المقبل.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بنسبة درجة كل يومين حيث تصل في القاهرة بنهاية الفترة إلى 18 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، كما تصل على السواحل الشمالية إلى 17 درجة للعظمى و12 للصغرى، وتزيد شدة البرودة ليلًا على مدن شمال الصعيد خلال أيام، الخميس والجمعة والسبت.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر