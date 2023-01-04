برودة وأمطار متفاوتة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الخميس 4 يناير وحتى الثلاثاء 10 يناير 2023، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
وبشأن أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لطقس هذه الفترة، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي قد تكون كثيفة أحيانًا تظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن شمال الصعيد.
كما تزيد فرص سقوط الأمطار خاصة غدًا الخميس حيث ترتفع نسبة حدوثها إلى 60% وتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة، فيما تقل فرص حدوثها بداية من يوم الجمعة المقبل.
وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بنسبة درجة كل يومين حيث تصل في القاهرة بنهاية الفترة إلى 18 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، كما تصل على السواحل الشمالية إلى 17 درجة للعظمى و12 للصغرى، وتزيد شدة البرودة ليلًا على مدن شمال الصعيد خلال أيام، الخميس والجمعة والسبت.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
- القاهرة العظمي 20، الصغرى 12.
- العاصمة الإدارية العظمي 19، الصغرى11.
- 6 أكتوبر العظمي 19، الصغرى 11.
- بنهــــا العظمي 20، الصغرى 12.
- دمنهور العظمي 19، الصغرى 11.
- وادى النطرون العظمي 19، الصغرى 12.
- كفر الشيخ العظمي 20، الصغرى 11.
- المنصورة العظمي 19، الصغرى 13.
- الزقازيق العظمي 20، الصغرى 13.
- شبين الكوم العظمي 20، الصغرى 10.
- طنطا العظمي 20، الصغرى 10.
- دمياط العظمي20، الصغرى 10.
- بورسعيد العظمي20، الصغرى 12.
- الإسماعيلية العظمي 21، الصغرى 11.
- السويس العظمي 20، الصغرى 11.
- العريش العظمي 19، الصغرى 11.
- رفح العظمى 18، الصغرى 11.
- رأس سدر العظمي 19، الصغرى 12.
- نخل العظمي17، الصغرى 06.
- كاترين العظمي15، الصغرى 04.
- الطور العظمي 22، الصغرى 13.
- طابا العظمي21، الصغرى 13.
- شرم الشيخ العظمي 23، الصغرى 14.
- الإسكندرية العظمي 19، الصغرى 13.
- العلمين الجديدة العظمي 19، الصغرى 13.
- مطروح العظمي 19، الصغرى 14.
- السلوم العظمي 18، الصغرى 10.
- سيوة العظمي 20، الصغرى 09.
- رأس غارب العظمي 22، الصغرى 13.
- الغردقة العظمي 23، الصغرى 14.
- سفاجا العظمي 24، الصغرى 13.
- مرسى علم العظمى 24، الصغرى 14.
- شلاتين العظمي 25، الصغرى 13.
- حلايب العظمي 21، الصغرى 14.
- أبو رماد العظمي 20، الصغرى 13.
- رأس حدربة العظمي 22، الصغرى 13.
- الفيوم العظمي 20، الصغرى 09.
- بني سويف العظمي 19، الصغرى 09.
- المنيا العظمى 19، الصغرى 09.
- أسيوط العظمى 20، الصغرى 08.
- سوهاج العظمي 20، الصغرى 08.
- قنا العظمى 20، الصغرى 09.
- الأقصر العظمي 22، الصغرى 09.
- أسوان العظمي 23، الصغرى 10.
- الوادى الجديد العظمي 22، الصغرى 08.
- أبوسمبل العظمي 20، الصغرى 09.