الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تحدد 8 خطوات للمشاركة فى مبادرة الرئيس «رفقاء قادرون باختلاف»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات مشاركتها فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «رفقاء قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم».

في هذا السياق، ترصد «الدستور» 8 خطوات مهمة اتخذتها وزارة التعليم للمشاركة في المبادرة وهي: 

-أهمية تحديد مفهوم الرفيق لقادرون باختلاف واختيار مدربين لديهم كفاءة تؤهلهم للتعامل معهم فى المدارس.

- نشر حملات توعية وتقديم أوجه الدعم النفسى، والاهتمام بالأنشطة المتنوعة لتتناسب مع قدرتهم مع الرفقاء لممارسة الأنشطة.

- تنظيم دورات تدريبية للرفقاء، فضلًا عن الاهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنمية مهاراتهم.

 -تعزيز العمل الجماعى عن طريق إقامة معسكرات لهم لتنمية قدراتهم على التعايش المجتمعي.

-توفير الفرص لمشاركتهم فى المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

- أهمية التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس بالاحتياجات اللازمة لذوي الهمم سواء في المدارس القائمة أو المدارس التي سيتم إنشاؤها حديثًا.

- استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمتهم، واستحداث بعض التخصصات التى تتناسب مع هذه الفئة، فضلًا عن ربطها بسوق العمل.

-تعديل بعض التشريعات، وزيادة مجالات الأنشطة، واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم، وتنظيم معارض لهم، وتنفيذ برامج تليفزيونية بمشاركة ذوي الهمم ورفقائهم.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية لتنفيذ توصيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف"، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستطلاع كل الآراء حول آليات الوزارة لتنفيذ هذه التوصيات.

وضمت الجلسة النقاشية مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمبادرة، والتي تضمنت عددًا من قامات الصحافة والإعلام وأعضاء بمجلس النواب وممثلي مؤسسة حياة كريمة والخبراء التربويين وأساتذة كليات التربية ومعلمين وقيادات الوزارة وأولياء أمور لذوي الهمم وطلاب من ذوي الهمم.

اكتشاف الموهوبين الإحتياجات اللازمة التربية والتعليم والتعليم الفني التخ الأنشطة المتنوعة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التكنولوجية التعايش المجتمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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