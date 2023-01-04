الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

منعًا للحوادث.. نصائح للقيادة أثناء الأمطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيثُ  يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبسبب تساقط الأمطار على عدد من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة، وتجنبا لوقوع الحوادث على الطرق.


- الابتعاد عن كل شىء يشتت الانتباه كالهاتف أو الراديو خلال قيادة السيارة.


- تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة حتى في وضح النهار، لأنه يساعد على الرؤية أمامك بشكل أسهل.


- وجود مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.


- عدم التحرك بالسيارة إلا بعد إزالة الضباب الداخلي عن زجاج السيارة.

 

- الحرص على إزالة  الماء المتراكم عن الزجاج الجانبي وعن المرايا الخارجية التي لا يمكن إزالتها من خلال الماسحات لرؤية أوضح.


- لابد من التأكد من حالة إطارات السيارة أولًا بأول.

 

- تخفيض السرعة خلال القيادة تحت المطر.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس


القاهرة الكبرى: العظمى (20) - الصغرى (11).

- الوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22) - الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (20) - الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (22) - الصغرى (09)

 

درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى (20) - الصغرى (10).

- الوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (12).

- جنوب سيناء: العظمى (23) - الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (20) - الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (22) - الصغرى (10)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استمرار الشبورة المائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى، وفي السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصل الار الـ استمر ارة

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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