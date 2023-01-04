محافظ مطروح يقرر تشكيل لجنة لبحث مطالب واحتياجات ذوي الهمم

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لبحث مطالب ذوي الهمم وذلك علي هامش احتفالية احتفالية "قادرون باختلاف" بمكتبة مصر العامة.

وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم تشكل اللجنة برئاسة الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح وبعضوية ممثل من مديري التضامن والشباب والرياضة والتعليم والأوقاف والمحافظة وذلك لدراسة مطالب ذوي الهمم والعمل على تنفيذها، موضحًا أنه سيصدر قرار رسمي باللجنة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي إتاحة كل التسهيلات إلى "القادرون باختلاف" على مستوى الجمهورية.