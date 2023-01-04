بعد وفاة «كين بلوك».. أخطر 5 حوادث في سباقات رالي داكار

سباقات محفوفة بالخطر، أرواح قد تهدر في ثواني معدودة، ذلك ما يحدث في سباقات "رالي داكار" والتي بات لها ضحايا مثل "كين بلوك" أحد أشهر المتسابقين ويعتبر أسطورة تلك السباقات ونجم في اليوتيوب لها.

وتعد سباقات "الرالي داكار" من الرياضات الخطيرة التي قد تكلف محبيها حياتهم مثلما حدث مع "كين بلوك"، بسبب السرعة التي يتنافس بها المتسابقون أثناء السباق أو السير على الجليد بسرعات عالية.

وفاة كين بلوك

ووقع حادث مأساوي لأسطورة سباقات "رالي داكار" ونجم اليوتيوب "كين بلوك" والذي توفى في في حادث تصادم خطير، وذلك أثناء أحد السباقات، وأثار رحيله حزنًا كبيرًا بعد وفاته في حادث تصادم مأساوي أثناء قيادته لعربة جليد عن عمر ناهز 55 عامًا.

وأعلن فريق Hoonigan Racing Division لسباقات الرالي، وفاة مؤسسه كين بلوك بسبب حادث تصادم أثناء قيادته لعربة جليد، قائلين: "كان كين صاحب رؤية ورائد وأيقونة، والأهم من ذلك ، كونه أب وزوج، سنفتقده بشكل لا يصدق، يرجى احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت وتقدير مصابهم الأليم".

وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة "واساتش" التابعة لولاية يوتا الأمريكية، فإن الحادث وقع في غضون الساعة الثانية ظهرًا، عندما كان بكين بلوك يقود عربة جليد، وانزلق في منطقة شديدة الانحدار.

وقال مكتب الشرطة إن عربة الجليد انقلبت وهبطت فوق بلوك، حيث أعلن لاحقًا وفاة كين بلوك في مكان الحادث متأثرًا بجروحه، مضيفًا أن بلوك كان يركب مع مجموعة لكنه كان بمفرده عندما وقع الحادث.

سباقات الرالي

رالي داكار هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة تنظمه منظمة ASO، بدأ ظهوره من باريس في عام 1979، وصولًا إلى داكار عاصمة السنغال، وفي عام 2009، انتقل إلى أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وتشيلي حتى عام 2019، ومؤخرًا قررت المملكة العربية السعودية استضافة سباق الرالي لعام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر لمدة 10 سنوات حتى عام 2030.

أشهر حوادث الرالي

لم تكن حادث كين بلوك هي الأولى من نوعها، فقد سبقها حادث المتسابق البرتغالي الشهير "باولو غونسالفيس" والذي سبق ولقى حتفه في أحد سباقات الرالي، وتوفى على أثر الحادث رغم مشاركته في ذلك السباق العالمي لمدة 13 عامًا.

29 متسابقًا يلقون خفتهم

في العام التالي من انطلاق سباقات الرالي أي 1978 بدأت حواث الوفيات في الظهور، وأكثرهم من الجنسية الفرنسية، والتي فقدت على مدار تلكا لسنوات 14 سائق، وظلت طوال 7 نسخ من بعد ذلك الحادث لا تسجل وفيات.

الدراج البولندي

وكان لبولندا نصيب من تلك الحوادث، حيث لاقى دراج بولندي يدعى مايكل هارنيك حتفه على بعد 300 متر من المسار المحدد في الأرجنتين، ووجد منظمي السابق جثته بمحض الصدفة وكانت أحد الحوادث الشهيرة وقتها.

فرنسي يستغيث

وقبلها بست سنوات في الأرجنتين استغاث متسابق فرنسي يدعى باسكال تيري بسبب نفاد الوقود منه إلا أن المنظمين لم يستجيبوا، لذلك لقى حتفه بعد ثلاثة أيام على بعد خمسين متر من دراجته.

حوادث المتفرجون

وحتى المتفرجون الذين يشاهدون التسابق فقط نالوا نصيبهم من الحوادث، ووصلت أعدادهم إلى 44 شخصًا، أشهرهم كان الفرنسي تيري سابين، مؤسس رالي داكار، بعدما توفي سنة 1986، إثر سقوط مروحيته عندما كان يتابع أحداث الرالي في مالي، بين كثبان الصحراء الكبرى.

يذكر أن كين بلوك قد شارك في تأسيس شركة الملابس الرياضية DC Shoes "دي سي شوز" في عام 1994 ، والتي أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس التزلج على الألواح في العالم.