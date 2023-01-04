الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية ينظم معرضًا خيريًا للطلاب الوافدين

خريجو الأزهر
خريجو الأزهر

انطلقت، اليوم، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فعاليات المعرض الخيري السنوي للملابس، الذي يعقده المركز بمقره بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بأسعار رمزية للطلاب والطالبات من الوافدين، وفي إطار دور المركز في مساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم.

تستمر فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويضم عددا كبيرا من قطع الملابس والمستلزمات والأحذية والحقائب، ويأتي ذلك تأكيداً على استراتيجية مركز الشيخ زايد، لرعاية الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وفي إطار جهوده الساعية في توفير احتياجات الطلاب الدراسية وتقديم سبل الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم مع تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق الدراسي.  

مركز الشيخ زايد يحرص على تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية، بما يسهم في ترابط الطلاب ويزرع أجواء حميمية بينهم، وذلك من خلال أنشطة  متنوعة داخلية وخارجية ودولية.

معرض الخيري السنوي للملابس أسعار رمزية للطلاب والطالبات الوافدين رعاية الطلاب الوافدين مركز الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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