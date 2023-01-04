مسجل خطر يقتل آخر بسبب خلافات قديمة في الوايلي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية في منطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة الوايلى من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.



بالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر، يحمل جنسية إحدى الدول، تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.