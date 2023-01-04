بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن شيخ المترجمين العرب الذى تصدر التريند

توفي اليوم الأربعاء محمد العنانى شيخ المترجمين العرب عن عمر يناهز 84 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، وتصدر اسمه محركات البحث على جوجل.

في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه

_ صاحب مدرسة علمية عريقة ويُمثل قيمة وقامة رفيعة المستوى، ومسيرته الأكاديمية والأدبية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

_ محمد عناني له العديد من الإسهامات والمؤلفات الأدبية والثقافية، منها الترجمة والنقد الأدبي، والأعمال الإبداعية، والشعر، والترجمات إلى اللغة العربية، وعددًا من المسرحيات العربية.

_ صدر له أكثر من 130 كتابًا باللغة العربية والإنجليزية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014، جائزة منظمة جامعة الدول العربية "ALECSO" للعلوم والثقاقة في الترجمة إلى الإنجليزية بغداد 2013.

_ حصل على جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، جائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، جائزة الدولة في الآداب عام 1999، جائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، جائزة الدولة في الترجمة 1982.

_ شغل الدكتور محمد عناني العديد من المناصب منها مراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم "بيركشير"، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وخبير في مجمع اللغة العربية، والمنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية، والمحرر العام لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية، ومسئولاً عن سلسلة "الألف كتاب الثاني" للترجمة إلى اللغة العربية التي تنشرها هيئة الكتاب المصرية.

_عمل محرّرا لمجلة المسرح المصري، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور، كما ساهم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية وعلى رأسها مؤلفات "طه حسين".