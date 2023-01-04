الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن شيخ المترجمين العرب الذى تصدر التريند

شيخ المترجمين العرب
شيخ المترجمين العرب

توفي اليوم الأربعاء محمد العنانى شيخ المترجمين العرب عن عمر يناهز 84 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، وتصدر اسمه محركات البحث على جوجل.

 

 في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه 

 

_ صاحب مدرسة علمية عريقة ويُمثل قيمة وقامة رفيعة المستوى، ومسيرته الأكاديمية والأدبية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

_ محمد عناني له العديد من الإسهامات والمؤلفات الأدبية والثقافية، منها الترجمة والنقد الأدبي، والأعمال الإبداعية، والشعر، والترجمات إلى اللغة العربية، وعددًا من المسرحيات العربية.

_ صدر له أكثر من 130 كتابًا باللغة العربية والإنجليزية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014، جائزة منظمة جامعة الدول العربية "ALECSO" للعلوم والثقاقة في الترجمة إلى الإنجليزية بغداد 2013.

_ حصل على جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، جائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، جائزة الدولة في الآداب عام 1999، جائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، جائزة الدولة في الترجمة 1982.

_ شغل الدكتور محمد عناني العديد من المناصب منها مراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم "بيركشير"، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وخبير في مجمع اللغة العربية، والمنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية، والمحرر العام لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية، ومسئولاً عن سلسلة "الألف كتاب الثاني" للترجمة إلى اللغة العربية التي تنشرها هيئة الكتاب المصرية.

_عمل محرّرا لمجلة المسرح المصري، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور، كما ساهم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية وعلى رأسها مؤلفات "طه حسين".

ابرز المعلومات الدكتور محمد عناني الدستو الاكاديمية الأعمال الإبداعية المركز القومي للترجمة القومي للترجمة اللغة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

البنك الأهلى المصرى يطرح شهادات بعائد 25% اليوم

يناقش افتتاح مشروعات قومية كبرى.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى