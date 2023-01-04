تحليل مخدرات للبلوجر «إسراء محب» وصديقها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، إجراء تحليل مخدرات في الطب الشرعي للبلوجر إسراء محب، وتاجر ملابس، لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، في حيازة كمية من المخدرات في التجمع.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل ملابس، وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لحيازتهما 2 كيلو جرام حشيش، 500 جرام هيروين.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180 ألف جنيه تقريبا.