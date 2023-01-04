محافظ أسيوط يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لمطرانية أبوتيج والكنيسة الإنجيلية الأولى

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبوتيج والكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط.



رافقه خلال الزيارة العقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية ونواب مركز أبوتيج وحي غرب.



حرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أبوتيج، وكان في استقباله نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم وعدد من رجال الدين والقساوسة.



وخلال الزيارة أكد المحافظ روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائمًا بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع.

وأشار إلى ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.



فيما أعرب الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، عن بالغ شكره لمحافظ أسيوط والمهنئين، مشيرًا إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الوطنية المخلصة من أجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائمًا.



بعدها توجه المحافظ ومرافقوه لزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط، وكان في استقباله القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والشيخ صمويل باقي صدقه عضو المجلس الملي الإنجيلي العام وأعضاء المجلس.



وقدم اللواء عصام سعد التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريين دائمًا يتشاركون في أعيادهم السنوية، لافتًا إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، معربًا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية داعيًا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا.



من جانبه عبَّر القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، عن امتنانه لزيارة محافظ أسيوط ومشاعر المحبة والتآلف التي تجمعنا، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة