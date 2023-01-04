الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إريك تين هاج: مانشستر يونايتد لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

إريك تين هاج
إريك تين هاج

يرى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023، ولكنه يأمل في تعزيز مكانه بالمربع الذهبي.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق أربع انتصارات متتالية، منها ثلاثة في الدوري الإنجليزي، آخرها الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، بجانب مباراة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعد هذه الانتصارات، يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، أي بفارق 9 نقاط.

إريك تين هاج: مانشستر يونايتد لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات إريك تين هاج، قائلًا: "لا يزال أمامنا عمل كبير، لم نصل إلى منتصف الموسم حتى الآن".

وأضاف: "المباراة المقبلة جاءت سريعًا أمام إيفرتون، لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة القادمة".

وبسؤاله عن قدرة مانشستر يونايتد على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، قال تين هاج: "إنه سباق كبير وصعب، ولكنني لا أعتقد أن مانشستر يونايتد من المنافسين على اللقب هذا الموسم".

وتابع: "ولكن رغم ذلك، أثق بشكل كبير في تشكيل الفريق، وهذه إشارة جيدة".

واختتم تين هاج تصريحاته، مؤكدًا: "علينا أن نبذل مجهودًا بنسبة 100% في كل مباراة، إذا حافظنا على هذا المنوال فمن الممكن أن نتوّج باللقب".

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق أسوأ انطلاقة له في بطولة الدوري الإنجليزي، سواء في الموسم الحالي أو الماضي، وفشل في التتويج باللقب منذ عام 2013، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

ولكن في الوقت الحالي، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق أربع انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي دون أن تهتز شباكه، وذلك للمرة الأولى منذ سلسلة انتصارات من ست مباريات بين شهري مايو وأكتوبر من عام 2017.

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