الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أناب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لرئاسة الاجتماعات الاتحاد البرلماني والذي بدوره أناب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب المصري لرئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماعات ذات الصلة، والتي تُعقد في القاهرة من اليوم الأربعاء، وحتى السبت المقبل، وذلك في ضوء تولي الشعبة البرلمانية البحرينية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي.

ومن المقرر خلال الاجتماعات أن يتم مناقشة عدة أمور اجرائية وموضوعية خاصة بعمل الاتحاد البرلماني العربي تعزيزًا للعمل البرلماني العربي المشترك، كما سيتم خلال الاجتماعات استعراض جملة من مشاريع القوانين الاسترشادية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك لبلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تجاه تلك القضايا.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى). 

ويضم الاتحاد حاليًا في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.

مجلس النواب البحريني مجلس النواب الاتحاد البرلماني المستشار أحمد سعد الدين القاهرة الشعبة البرلمانية البحرينية الاتحاد البرلمانى العربى

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وائل لطفي

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