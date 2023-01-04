الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية
بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقع اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة.

كما يتضمن البروتوكول إستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة المنصورة الجديدة، وكذا إتاحة قاعدة المعلومات ومحتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة  التى تهم الباحثين من الجانبين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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