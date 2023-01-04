القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تصدرت واقعة التنمر بالطفلة كايلا رامي رضوان محركات البحث على جوجل، حيث انهالت العديد من التعليقات على الحساب الرسمي لرامي رضوان وتم التنمر بابنته كايلا التي ظهرت لأول مرة، فى عرض “مسرحية أنستونا” لـ دنيا سمير غانم.

دعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي رامي رضوان وذلك بعد التنمر على ابنته.

وقالت سلمى محمد إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “بنتك زي القمر وطفلة جميلة والمتنمرين هم أحقاد”.

بينما قالت عزة محمد: “أحلي شيء إنك تدعم ابنتك وهي طفلة جميلة تشبه والدتها في قلبها الطيب”.



بينما قال آخرين: “المتنمرين أشخاص مريضة لا تسمع كلام لهم”.

ومن جهته ردّ الإعلامي رامي رضوان على المتنمرين على ابنته كايلا بعد ظهورها الأول فى عرض “مسرحية أنستونا” لـ دنيا سمير غانم.

وقال رامي رضوان، لبرنامج The Insider بالعربى: "مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه".

وأضاف رامي رضوان: "بنتي زي القمر في عيني وعين مامتها وده أهم حاجة".



وظهرت "كايلا رامي رضوان" ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان للمرة الأولى خلال العرض المسرحي "آنستونا"، الذي تشارك فيه والدتها، رفقة مخرج العمل خالد جلال، وأبطال المسرحية.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن كايلا تشبه إلى حد كبير جدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.