الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صحة الإسكندرية: الكشف الطبي المجاني على 1654 مريضًا ضمن «حياة كريمة»

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية "الجلاء" بالعامرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو "إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات (الجراحة، الأطفال، الباطنة، النساء، المسالك البولية، العيون، تنظيم الأسرة، الجلدية والتناسلية، والأسنان)، وشارك فيها 57 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقي العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت طهيو - في بيان - إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1654 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية "إنه تم خلال يومي العمل بالقافلة إجراء 461 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و184 تحليلا بمعمل الطفيليات و18 أشعة سينية، و49 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 73 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء تثقيف صحي لـ 883 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية".

صحة الإسكندرية حياة كريمه الكشف الطبي المجاني الجلاء وزير الصحة والسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

التموين: افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات بتخفيضات تصل إلى 30%

منصة WATCH IT تطلق «الباب الأخضر» عن رائعة أسامة أنور عكاشة

أول 3 محاضر في 2023.. إحباط تهريب طلقات نارية ومخدرات بمطار القاهرة

المؤشر نيكي يقتفي أثر وول ستريت هبوطا ويغلق عند أدنى مستوى في 10 أشهر

روسيا: أي محاولة للتأثير على علاقة موسكو بالشرق الأوسط «فاشلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى

البيت الأبيض يرفض اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى