منصة WATCH IT تطلق «الباب الأخضر» عن رائعة أسامة أنور عكاشة

أطلقت منصة WATCH IT، صباح اليوم الأربعاء، فيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة عدد كبير من النجوم ضمن إنتاجاتها الأصلية وأول الأعمال خلال العام الحالي للمنصة الرقمية الأشهر.

فيلم الباب الأخضر

الفيلم الجديد "الباب الأخضر" يعرض لأول مرة وحصريًا على WATCH IT، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رءوف عبدالعزيز وكان من الأعمال التي كتبها الراحل ولم ترى النور حتى قرر رءوف عبد العزيز التواصل مع أسرة الراحل.

أبطال فيلم الباب الأخضر

يشارك في بطولة فيلم الباب الأخضر، عدد كبير من النجوم منهم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رءوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

تفاصيل فيلم الباب الأخضر

و«الباب الأخضر» كتبه المبدع أسامة أنور عكاشة فى فترة الثمانينيات، ضمن مجموعة أعمال لم يتم إنتاجها، وقد حصل المخرج رءوف عبدالعزيز على موافقة من أسرة الكاتب الراحل على إخراج العمل.

ومن جهته أعرب المخرج رءوف عبدالعزيز، عن سعادته بالعمل الجديد، معتبرًا أنه كان حلمًا من أحلامه، موضحًا أن من أسباب تقديمه له أنه تربى على أعمال الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف لـ “الدستور”، أنه كان لديه طموح دائم بأن يقدم عملًا فنيًا من كتابات «عكاشة»، حتى تواصل بالفعل مع أسرته وتحديدًا نجلته نسرين، ومن خلال المناقشة علم أن لديها سيناريو، كان الراحل يحبه كثيرًا ولم يتم تقديمه على الشاشة، وكان يتمهل قبل إنتاجه، بسبب طلب المنتجين تنفيذ تعديلات عليه، وهو ما كان يرفضه الراحل.

ولفت إلى أنه قرر أن يقدم هذا العمل كما كتبه الراحل وفقًا لرؤيته، موضحًا: «كنت حريصًا على عدم التعديل أو الحذف، وأتمنى أن يكون كل صناع العمل حققوا رؤيته».

وقال إن تجربة «الباب الأخضر» كانت ممتعة بداية من التحضير مرورًا بالتصوير.

ووجه المخرج الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «واتش إت»، لتحمسهما للعمل ورغبتهما في عرض عمل يتعلق بالهوية المصرية على منصة مصرية مميزة.