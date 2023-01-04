الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار على مناطق عدة اليوم.. والحرارة تصل إلى 8 درجات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من  السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30%.

درجات الحرارة


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: 

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09

الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار سقوط أمطار هيئة الارصاد

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وائل لطفي

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