كيف يمكن لعشرين دقيقة أن تجعلك تقدم على أهم ثلاث قرارات في عام ٢٠٢٣؟

في حين أن التمتع بالصحة والسعادة هما قراران شائعان للعام الجديد، فإن هناك دراسة أجرتها جامعة سكرانتون حول القرارات الأكثر شيوعًا لهذا العام.



التعرض للشمس

عالم الأعصاب المشهور عالميًا مضيف بودكاست Huberman Lap الشهير والأستاذ في كلية الطب بجامعة ستانفورد، يوصي بهذا التغيير لمدة دقيقتين، الحصول على ضوء الشمس في عينيك أول شيء في الصباح.

يقول هوبرمان، إنه ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب على أي شخص القيام به من أجل تعزيز الرفاهية والعمل الإيجابي

"اخرج في الهواء الطلق من الناحية المثالية بدون نظارات شمسية إذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمان حتى لو كان الجو غائمًا".

العلم: إن الخروج حتى في نزهة قصيرة يضمن أن الخلايا العصبية للعين التي تعبر عن الميلانوبسين والخلايا العقدية الحساسة للضوء - تتلقى التحفيز الكافي، تنقل هذه الخلايا العصبية إلى الدماغ أن الوقت قد حان ليكون في حالة تأهب، يؤدي هذا إلى تحريك عدد من السلاسل البيولوجية في كل خلية وعضو من الكبد والأمعاء إلى القلب والدماغ.



الكتابة

أظهرت العديد من الدراسات على مدار العشرين عامًا الماضية أن كتابة اليوميات يمكن أن تساعد الذاكرة والمناعة، بالإضافة إلى وظائف الرئة والكبد، تعزيز الرفاه النفسي تحسين الطريقة التي نتحدث بها، وحتى مساعدتنا في الحصول على وظائف بشكل أسرع.





تحسين العلاقات

يجب أن تقوم بتحسين علاقاتك بالآخرين والتي تكمن في بضع كلمات قصيرة يمكن أن تقولها لأحبائك في اليوم في ثلاث دقائق.



بعبارة بسيطة يساعد ربط نقاط الامتنان كل يوم الدماغ على بناء عضلاتنا الإيجابية وتعزيز المعتقدات الموجودة في نظام التنشيط الشبكي لدينا المعروف باسم RAS.

هذا الجزء من الدماغ هو الذي يجعل عقولنا تفحص بحثًا عن المزيد من الأدلة حول ما نؤمن به بالفعل ونركز عليه.