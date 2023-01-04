الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمين عمر ومراقب مباراة أسوان يدنان جماهير الزمالك (خاص)

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن  الحكم أمين عمر الذى أدار مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى أدان جماهير الزمالك بعد أن قامت بسبه أثناء سير المباراة.

وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن مراقب المباراة أدان فى تقريره أيضا جماهير الزمالك التى هاجمت الحكم وقامت أيضا برمى زجاجات المياة على اللاعبين بعد انتهاء المباراة.

وأضاف المصدر أن جماهير الزمالك معرضة لعقوبات وقد تصل إلى الحرمان من حضور مباراة على الأقل.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم الثلاثاء، عدم السماح بالقيد لجميع الأندية، إلا بعد سداد مديونايتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على خطة إعداد منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل.

وجاءت موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على خوض منتخب الشباب عدة مباريات ودية دولية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للشباب.

مباراة الزمالك واسوان اتحاد الكرة أمين عمر عقوبات جماهير الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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